Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В понедельник, 6 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Погода сегодня вполне летняя, чаще будет проглядывать солнце, в послеобеденные часы воздух в столице прогреется до 19...21 градуса, по области – до 16...21 градуса. Дождь маловероятен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атмосферное давление близко к нормальным значениям, кислородный режим благоприятный. Геомагнитный фон 6 июня ожидается спокойный.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в понедельник и вторник будет период умеренной летней погоды. В свою очередь, в четверг, 9 июня, температура воздуха повысится до 27...28 градусов, пройдут небольшие дожди.

