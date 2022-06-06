Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В понедельник, 6 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Погода сегодня вполне летняя, чаще будет проглядывать солнце, в послеобеденные часы воздух в столице прогреется до 19...21 градуса, по области – до 16...21 градуса. Дождь маловероятен", – говорится в сообщении.
Отмечается, что атмосферное давление близко к нормальным значениям, кислородный режим благоприятный. Геомагнитный фон 6 июня ожидается спокойный.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в понедельник и вторник будет период умеренной летней погоды. В свою очередь, в четверг, 9 июня, температура воздуха повысится до 27...28 градусов, пройдут небольшие дожди.
"Утро": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 6 июня
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