Движение в тоннеле на МКАД восстановили после ДТП

В столичном Дептрансе заявили, что движение в тоннеле на МКАД восстановлено.

В штабе ДНР сообщили, что пять человек погибли, 20 ранены в результате обстрела Донецка за сутки.

5 000 человек во Франции остались без электричества из-за грозы.

