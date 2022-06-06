14 домов ввели в эксплуатацию в Москве по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе реализации программы реновации в 2022 году.
"За пять месяцев текущего года в рамках программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 14 новостроек", – сообщил специалист.
По словам Бочкарева, жилая площадь строений превышает 169 тысяч квадратных метров при общей площади новостроек 308 тысяч квадратных метров.
Наибольшее число домов доступно в Южном административном округе. Здесь открыли четыре новостройки. Кроме того, три дома возвели и сдали в эксплуатацию в Северо-Западном административном округе Москвы.
Заместитель мэра столицы рассказал, что работы по программе реновации идут в соответствии с графиком. В настоящий момент возводятся 168 новых объектов.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что новостройки, введенные в эксплуатацию, находились под надзором комитета. Представители Центра экспертиз следили за всеми этапами работ, а также выполнили итоговую проверку по качеству строительства, внутренней отделке и благоустройству дворовой территории.
Войстратенко подчеркнул, что за пять лет с момента начала программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 190 жилых домов общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров.
В начале июня стало известно, что более 130 семей из домов 19 и 21А на 7-й Парковой улице переедут по программе реновации. Новостройка располагается по адресу Измайловский проезд, дом 5, корпуса 1–4.
Около 3 тыс москвичей начали переезд по программе реновации в мае
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: