14 домов ввели в эксплуатацию в Москве по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе реализации программы реновации в 2022 году.

"За пять месяцев текущего года в рамках программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 14 новостроек", – сообщил специалист.

По словам Бочкарева, жилая площадь строений превышает 169 тысяч квадратных метров при общей площади новостроек 308 тысяч квадратных метров.

Наибольшее число домов доступно в Южном административном округе. Здесь открыли четыре новостройки. Кроме того, три дома возвели и сдали в эксплуатацию в Северо-Западном административном округе Москвы.

Заместитель мэра столицы рассказал, что работы по программе реновации идут в соответствии с графиком. В настоящий момент возводятся 168 новых объектов.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что новостройки, введенные в эксплуатацию, находились под надзором комитета. Представители Центра экспертиз следили за всеми этапами работ, а также выполнили итоговую проверку по качеству строительства, внутренней отделке и благоустройству дворовой территории.

Войстратенко подчеркнул, что за пять лет с момента начала программы реновации в Москве ввели в эксплуатацию 190 жилых домов общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров.

В начале июня стало известно, что более 130 семей из домов 19 и 21А на 7-й Парковой улице переедут по программе реновации. Новостройка располагается по адресу Измайловский проезд, дом 5, корпуса 1–4.

