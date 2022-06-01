Более 130 семей переедут по программе реновации в Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 130 семей из домов 19 и 21а на 7-й Парковой улице переедут по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Как уточнил глава департамента городского имущества Максим Гаман, жителям уже вручили письма с предложениями квартир в новостройке по адресу Измайловский проезд, дом 5, корпуса 1–4.
"В результате 131 семья сможет переехать в современное комфортное жилье. Для этого нужно подать заявления с согласиями на переселение и полные пакеты документов для подготовки и заключения договоров в центр информирования, который открыт на первом этаже нового дома", – рассказал Гаман.
В построенный в 2021 году дом уже начали переезжать семьи из дома 15, корпуса 1 и дома 19, корпусов 1, 2 и 3 на Никитинской улице. На первом этаже новостройки разместятся соцобъекты. Двор благоустроили и озеленили, а также установили детские и спортивные площадки.
Ранее сообщалось, что многоквартирный дом по программе реновации построят на Тайнинской улице в Лосиноостровском районе. Там оборудуют подземную парковку и помещения общественного назначения. Фасады выше первого этажа будут отделаны фиброцементной плиткой.
"Это наш город": жители 200 домов переехали в новостройки по программе реновации
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