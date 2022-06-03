Около 230 маломобильных горожан переехали по программе реновации в Москве – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в рамках программы реновации в новые квартиры переехали уже около 230 маломобильных граждан. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

"В рамках программы реновации в новые дома подлежат переселению более 4 тысяч маломобильных граждан. На сегодня уже переселены порядка 230 жителей", – сказал заммэра.

По его словам, всего в Москве введено в эксплуатацию 190 домов по реновации, в 70 из которых предусмотрены квартиры для маломобильных горожан. Всего таких квартир насчитывается 290.

Глава Стройкомплекса пояснил, что планировка всех стартовых домов разрабатывается с учетом наличия горожан, которым требуются специально оборудованные квартиры, а также их потребностей.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в свою очередь добавил, что в новых домах квартиры для маломобильных граждан расположены преимущественно на вторых и третьих этажах.

В них предусмотрены широкие коридоры и дверные проемы, розетки расположены на удобной высоте, а на входных дверях установлено по два глазка. С учетом потребностей маломобильных жильцов спроектированы и общедомовые пространства: у входов установлены пандусы и подъемники.

Ранее сообщалось, что в текущем году в Москве для маломобильных граждан создадут более 500 парковочных мест. Они появятся в каждом округе города возле больниц, роддомов, центров реабилитации и школ.

