Участники "Московского долголетия" представили свои коллекции на Московской неделе моды

Участники проекта "Московское долголетие", увлекающиеся дизайном, представили свои коллекции на Московской неделе моды. На подиум вышли дамы в возрасте старше 55 лет – ученицы модельной школы "Московского долголетия".

Одежду для них разработали участники "Мастерской дизайнеров". Зрителям показали больше 30 модных образов, разных по стилю и исполнению. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.