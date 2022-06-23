Синоптик рассказал, на сколько жара задержится в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С пятницы, 24 июня, температурный фон в столичном регионе будет нарастать, а в начале следующей недели столбики термометров перешагнут 30 градусов, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире "Радио России".

По его словам, антициклон скандинавского происхождения уже начинает расширять свои границы и охватывать влиянием большую часть Русской равнины. Синоптик предположил, что в ближайшую пятидневку будет много солнца.

"Я думаю, что как минимум до конца этой недели, а как максимум на ближайшую пятидневку это точно будет много солнца. Естественно температурный фон с каждым днем будет прибавлять", – отметил синоптик.

Тишковец добавил, что в четверг, 23 июня, в Москве ожидается 23…25 градусов, а уже на следующий день в столице будет 25…27 градусов.

"В субботу – 27…29 градусов, в начале следующей недели не исключено, что дойдет до 32 градусов. Дальше немного сбросим до июльских значений, будет 23…28 градусов", – сказал синоптик.

Он заключил, что сбалансированное чередование солнечных дней и коротких дождей без изнуряющего долговременного зноя помогает поддерживать статус медового лета.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о сильном ультрафиолетовом излучении в городе, начиная с 24 июня. По его словам, москвичи рискуют обгореть или получить большую дозу излучения.

Синоптик рекомендовал избегать открытого воздействия солнечных лучей с 11 до 20 часов, предохраняя кожу и слизистую глаз. По его словам, ультрафиолетовое излучение оказывает чрезвычайно губительное воздействие на организм.

