Показ молодых дизайнеров пройдет в метро в рамках Московской недели моды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

На одной из станций столичного метро в ночь с 24 на 25 июня пройдет показ молодых дизайнеров в рамках Московской недели моды. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"В ночь с 24 на 25 июня больше 40 моделей продемонстрируют капсульные коллекции молодых дизайнеров. Это работы 15 финалистов конкурса "FASHION-практикум", который проходит в рамках Московской недели моды", – говорится в сообщении.

Получить билеты на закрытый модный показ смогут победители конкурса фотографий, рисунков и видеоматериалов, посвященных моде в метро. Чтобы принять в нем участие, необходимо разместить работу на личной странице в соцсети "ВКонтакте" с хэштегом #Неделямодысметро. Авторы лучших постов будут определены 23 июня.

"Мы выберем 10 победителей и подарим по два билета, чтобы вы своими глазами увидели это фэшн-шоу", – отмечается в сообщении.

Организаторами мероприятия выступили правительство Москвы, а также Дептранс и департамент предпринимательства и инновационного развития.

Московская неделя моды стартовала 20 июня и продлится до 26 июня. Организаторы получили около 900 заявок из 79 российских регионов. По словам Сергея Собянина, это событие является главным для креативной индустрии столицы.

Показы коллекций в рамках недели моды пройдут в парке "Зарядье", на Тверской площади, у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ и на некоторых других площадках.

