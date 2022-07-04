Стартовал второй этап благоустройства территории возле станции "Печатники" БКЛ

15:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Второй этап благоустройства территории возле станции "Печатники" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) начался в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что ранее уже успели обновить участок улицы Шоссейной между улицами Гурьянова и Кухмистерова, возле станции метро "Печатники" организовали комфортное общественное пространство.
В этом году появился пешеходный маршрут от станции МЦД-2 Печатники до Люблинской улицы. На втором этапе благоустройство проведут на улицах Гурьянова, Кухмистерова, Южнопортовой, в Речном проезде.
Бирюков отметил, что это позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность новой станции БКЛ. В зоне работ установили ограждения с сигнальными лампами, временные дорожные знаки и информационные баннеры. Для пешеходов обустроили удобные проходы.
"В рамках проекта воздушные линии уберем под землю в кабельную канализацию, приведем в порядок тротуары, на съездах разместим гранитные пандусы для маломобильных граждан, заменим асфальт на проезжей части, сделаем парковки. Для пассажиров общественного транспорта установим восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. Приведем в порядок восемь детских площадок и четыре спортивные, возле них обустроим зоны для тихого отдыха с удобными лавочками", – рассказал заммэра.
Рядом со станцией метро появится свыше 340 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Вокруг разобьют почти 42 тысячи квадратных метров газона. Поздней осенью здесь высадят деревья и кустарники.
Около кинотеатра "Тула" появится комфортное общественное пространство. Там заменят покрытие на пешеходных дорожках, установят дополнительные фонари, высадят деревья и кустарники, разместят спорткомплекс.
В порядок приведут территорию возле памятника жертвам теракта 9 сентября 1999 года, установленный на месте взорванного дома № 19 на улице Гурьянова. Там обновят газон и плиточное покрытие, заменят освещение, обустроят цветники и поставят скамейки. Основные работы по благоустройству должны завершиться до конца года.
Ранее сообщалось, что благоустраивать начали сквер на улице Юности в столичном районе Вешняки. Там уже убрали старое дорожное полотно, скамейки, инфраструктуру детской и спортивной площадок. На территории сквера приступили к устройству кабельных линий, провели демонтаж старых опор освещения. Также специалисты начали установку бортового камня, устройство основания дорожек, спортивных и детских площадок и будущих павильонов.
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