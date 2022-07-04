Движение ограничат на 77-м километре МКАД с 5 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение автотранспорта временно ограничат на 77-м километре МКАД в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 5 июля по 3 сентября будет закрыта одна из пяти полос в каждом направлении дороги в районе пересечения с улицей Белинского.

Кроме того, по 24 сентября приостановят движение на участке 77-го километра МКАД в районе пересечения с Октябрьской железной дорогой.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) попросили водителей учитывать ограничения и заранее планировать маршрут движения.

Ранее в департаменте транспорта и развития Москвы сообщили, что с 9 июля 2022 года до 25 декабря 2023 года из-за проведения строительных работ будет полностью перекрыт участок Жукова проезда.