Движение в Москве перекроют из-за ночного забега

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Аллею Славы, Лужнецкую и Фрунзенскую набережные временно перекроют для проезда в ночь с 9 на 10 июля из-за ночного забега. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

Ведомство уточнило, в какое время будут перекрывать следующие участки:

аллея Славы (от улицы Лужники до Лужнецкой набережной) – 9 июля с 21:30 до 23:00;

Лужнецкая набережная (от аллеи Славы до Фрунзенской набережной) – с 22:00 9 июля до 00:40 10 июля;

Фрунзенская набережная (от Лужнецкой набережной до Крымского моста) – с 22:00 9 июля до 00:15 10 июля.

Ранее стало известно, что в выходные в столице пройдет Московский ночной велофестиваль. Ради этого в центре города будут ограничивать движение.

9 июля с 18:30 нельзя будет проехать по улицам Самотечной и Дурова, а также по Суворовской площади. С 20:00 перекроют Цветной, Петровский и Тверской бульвары, а также улицы Тверскую, Баррикадную, Москворецкую и набережные.