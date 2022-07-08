Москвичам рассказали о посвященных 10-летию ТиНАО мероприятиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В субботу и воскресенье, 9 и 10 июля, в Москве пройдут заключительные мероприятия, посвященные 10-летию ТиНАО. Творческие мастер-классы и угощения от столичных рестораторов представят на Манежной площади и рядом с площадью Революции, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Мастер-классы по созданию украшений и картин из песка



Детский кружок творчества проведет мастер-класс по созданию авторских украшений 9 июля в 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00. В это же время жителям и гостям города расскажут, что нужно для создания настоящего кино или мультфильма.

Каждый час с 16:00 до 18:00 будут проходить мастер-классы по созданию картин из цветного песка и изготовлению музыкального шумового инструмента шаркунка из природных материалов и текстиля.

Занятия по созданию картин из песка и работа над фильмам также пройдет с 12:00 до 14:00 10 июля. При этом каждый час с 15:00 до 18:00 посетители смогут сделать сувениры из дерева и нарисовать картины акрилом на спиле дерева.

Праздничные концерты

С 15:00 до 19:00 в выходные дни состоится концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы из ТиНАО. 9 июля выступят хореографический ансамбль "Родничок", студия вокала "Пой со мной", вокальный ансамбль ветеранов "Любава", ансамбль русской песни "Раздолье", вокальный коллектив "Созвездие талантов" и другие. 10 же июля на сцену выйдут вокально-инструментальный ансамбль "Новая Москва", ансамбль народной песни "Мелодия" и вокальный ансамбль "Алькор".

Фермерские продукты и обеды

Фермерские продукты, которые производят компании ТиНАО, можно приобрести на переходе от Манежной площади к площади Революции. В частности, там будут представлены молочные продукты, яйца, мясо и птицы, сыры и различные деликатесы.

Москвичи также смогут попробовать шоколад, конфеты и драже из натуральных ингредиентов. На ярмарке будут представлены десерты без сахара и глютена. Кроме того, гости смогут купить шашлык, мини-пиццы, бургеры, а также приготовленные на гриле и мангале блюда.

Ранее сообщалось, что за 10 лет в ТиНАО возвели и открыли 138 объектов социальной инфраструктуры. Еще восемь объектов планируется создать до 2025 года. Среди построенных объектов – 19 медучреждений. При этом в текущем году собираются открыть поликлинику на 220 посещений в смену во Внуковском.

