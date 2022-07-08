Детский парк "Фили" благоустроят на западе Москвы. Работы будут проходить в рамках программы "Мой район".

О работах в парке сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Специалисты приведут в порядок дорожки, обновят футбольную площадку с трибунами для зрителей. Зимой там будет работать каток. На территории парка появится система видеонаблюдения, станет больше фонарей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.