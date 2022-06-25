"Откройте, Давид": Александр Носик

То, что хочется играть, и то, что ты играешь – это две большие разницы. Давид Виннер провел день с актером Александром Носиком. Почему Саша взял "самоотвод" и исчез с экранов телевизоров? Как изменилось кино за последние несколько лет и почему современным героям не верит зритель? Что за конфликт произошел между Александром и продюсерами "Мухтара", и как получить роль, которой ты будешь гордиться?

Давид и Александр взяли в руки холодное оружие, поговорили о честной работе актера и вранье псевдожурналистов.