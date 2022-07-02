"Откройте, Давид": Сергей Трофимов

Давид Виннер провел день с Заслуженным артистом РФ, музыкантом Сергеем Трофимовым. Сергей спел новые песни и показал студию, в которой пишет хиты.

Почему после шоу "Голос", его дочь Лиза перестала петь? Чем ему "насолил" Майкл Джексон? Как создавалась песня "Голуби"? Какие песни пишет его сын Иван? И почему любое творчество – это шизофрения?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

