"Откройте, Давид": Михаил Турецкий

Давид Виннер провел день с Михаилом Турецким, народным артистом, музыкантом, продюсером, основателем групп "Хор Турецкого" и "Сопрано". Турецкий рассказал, как сегодня изменились артисты, можно ли "раскрутить" и кто копирует его коллектив.

Почему проект "Unity songs" – это мечта, которая не должна была осуществиться? Есть ли Моргенштерну место в синагоге? Какую цену Турецкому пришлось заплатить за успех и почему он уверен, что его коллектив не догонят?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

