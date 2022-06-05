"Раскрывая тайны звёзд": памяти Александра Абдулова

Александр Абдулов – кумир миллионов. Он обладал не только блестящим актерским талантом, но и безграничной энергией и невероятной работоспособностью. Его хватало на все: на кино, на театр, на многочисленных друзей и на страстную всепоглощающую любовь.

Внутри Абдулова всю жизнь кипели вулканы, которые в результате спалили артиста дотла. Судьба отвела ему всего лишь 54 года жизни. Но и за столь короткий срок Александр Гаврилович успел все то, что многие не способны сделать и за более долгую жизнь.

О жизни и творчестве актера – в программе "Раскрывая тайны звезд".

