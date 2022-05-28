"Откройте, Давид": "Наталья Краснова 16+"

"Это страшно, что я ответственна за весь тот караул, что происходит в чужих жизнях". Давид Виннер провел день с "суровой женщиной из Челябинска", стендап-комиком, телеведущей и писательницей Натальей Красновой. Но сама Наташа мечтает о моменте, когда все будут слышать ее имя и понимать, что она за персонаж, без лишних пояснений.

Давид поговорил с Наташей о блогосфере, хейте, дружбе в шоу-бизнесе, кумирах-сатириках и любви. Почему ей долго не удавалось покорить сцену и кому помимо "Аншлага" и "Шести кадров" она писала шутки? Почему ей не гордятся в родном вузе и она никогда не сможет больше работать педагогом? Как складывались отношения со стендап тусовкой и за что на нее обижаются коллеги? Наташа познакомила Давида с мужем Игорем, рассказала, как ее приняла его семья, в чем секрет "правильных" отношений и как бороться с комплексами, навязанными обществом.

Подробнее – в программе "Откройте, Давид".