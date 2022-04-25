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Лицом компании Victoria’s Secret впервые стал мужчина. Ее бренд спортивной одежды Pink запустил продажи гендерно-нейтральной коллекции одежды в лице актера Даррена Барнета.

"Мне нравится, что Pink сосредоточены на расширении гендерно-нейтрального ассортимента товаров. Кроме того, мне импонирует их внимание к психическому здоровью, поэтому для меня большая честь стать частью этой команды", – приводит слова Барнета New York Post.

9 марта американская компания – производитель женского нижнего белья Victoria's Secret объявила о приостановке деятельности в России на неопределенный срок.

Заказы, сделанные клиентами до 9 марта включительно, были доставлены. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно.

