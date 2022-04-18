Стилист рассказал, чем можно заменить классическое пальто

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Британский стилист Шейн Уотсон рассказал, что классическое пальто можно заменить жакетом. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам эксперта, создать более интересный образ помогут жакеты в стиле оверсайз, кожаные пиджаки, а также блейзеры в стиле сафари с поясом.

Уотсон отметил, что правильно подобранный блейзер подойдет к любому наряду. Он посоветовал покупать вещь прямого кроя и на размер больше. В пример стилист привел образ редактора Vogue Анны Винтур, появившейся на публике в кожаном приталенном пиджаке с отложным воротником.

Ранее сообщалось, что легинсы, которые были популярны в 2010-х годах, вновь вернулись в моду. Драпированные легинсы поступили на полки магазинов и обрели повышенный спрос. По мнению дизайнеров, вещь подчеркивает фигуру и является универсальным дополнением к гардеробу.

