"Раскрывая тайны звезд": детская травма

Детство – хрустальный мир, который легко разбить. И собрать взрослую счастливую жизнь из его осколков уже практически невозможно.

Быть может, раскрытые сегодня тайны звезд помогут нам не совершать этих страшных ошибок. И позволят простить своих родителей и уберечь детей от непосильных для них травм. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".