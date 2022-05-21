"Тайны души": Антон Шагин

Детство у актера Антона Шагина было непростым. Он вырос в небольшом городке Карачев, в неблагополучном районе. Рано остался без родителей, воспитывали его бабушка и дедушка. Чтобы выжить, Антону приходилось с 12 лет подрабатывать на заправках. Из-за того, что он пропускал уроки в школе, его попросили уйти в ПТУ. Там он освоил профессию слесаря.
И кто мог тогда представить, что через годы этот юноша станет одним из самых востребованных актеров нашей страны? Вера в себя и свои силы помогла Антону Шагину поступить в Школу-студию МХАТ. В 24 года он стал самым знаменитым стилягой страны благодаря главной роли в фильме "Стиляги". Марк Анатольевич Захаров пригласил его в Ленком и сразу на главную роль – роль Лопахина в спектакле "Вишневый сад".
Несмотря на то, что Антон Шагин популярный актер театра и кино, он остался все тем же мальчишкой из города Карачев, простым и открытым. Он не посещает светские мероприятия и не ведет светских бесед. Как признается актер, оставаться собой и не потеряться за лицедейством ему помогает поэзия.
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