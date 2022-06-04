"Откройте, Давид": Анна Якунина

Давид Виннер провел день с актрисой Ленкома, звездой сериала "Склифосовский", Народной артисткой России Анной Якуниной. Давид и команда побывали на съемочной площадке юбилейного 10-го сезона сериала и узнали, какие изменения в личной жизни произойдут у героини Якуниной, ревнует ли Аню супруг к другу и партнеру Максиму Аверину и почему сниматься в сериалах почетно.

В Ленкоме Давид смог пройти за кулисы и в гримерные комнаты, поговорить с Марком Варшавером о репертуаре Ленкома, а с Анной о том, чему ее научили Марк Захаров и Александр Абдулов, сможет ли она на себя примерить роль "великой" и премьера какого спектакля с Анной в главной роли выйдет в новом сезоне?Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

