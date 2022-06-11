"Откройте, Давид": Влад Канопка

Давид Виннер провел день с актером Владом Канопкой, которого до сих пор на улице называют "Кисляк", вспоминая его звездную роль в сериале "Молодежка". Как сложилась его карьера после народного ситкома? Почему сегодня работа в театре для него интереснее кино и какой проект он планирует запустить как автор и продюсер?

Чем готов рискнуть ради роли с "мышцами" и есть ли для Влада табу в профессии? Почему нужно вернуть мат в театр и можно ли в кино обойтись без "обнаженки" ? Давид побывал у Влада в гостях и познакомился с Денисом Гладким, лидером группы "Интонация", эта встреча вылилась в совместный поход нашего ведущего с героями в караоке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

