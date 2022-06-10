Собянин пригласил москвичей на площадки фестиваля "Времена и Эпохи. Победы России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили исторический фестиваль "Времена и эпохи. Победы России", который проводится в Москве в десятый раз.

Мэр Москвы пригласил горожан на фестивальные площадки, посвященные Дню России и историческим победам страны.

"Этот год богат на интересные даты: 450 лет как победили крымского хана, который шел на Москву, 410 лет назад Минин и Пожарский выбили польских интервентов из Москвы, 210 лет тому назад Наполеон сбежал из Москвы, 80 лет тому назад закончилась Битва под Москвой, когда были разбиты немцы. Эти и другие, огромное количество славных дат можно увидеть на площадках по реконструкции времен и эпох, нашей истории, которая является основой настоящего и будущего нашей страны", – сказал Собянин.

Он отметил, что в столице открыты более 60 фестивальных площадок, в работе которых принимают участие порядка тысячи реконструкторов со всех уголков России. Собянин выразил мнение, что мероприятия фестиваля посетят миллионы москвичей и гостей столицы.

Кириенко, в свою очередь, выразил благодарность Собянину, правительству Москвы и администрации фестиваля за организацию, а также реконструкторам, воссоздающим исторические образы.

"Мне кажется, что это крайне важно, особенно для молодых ребят, потому что благодаря таким фестивалям для них история перестает быть просто страницей учебника, она оживает. Потому что это делают живые люди, делают с любовью, с гордостью за историю нашей страны, с гордостью за великие победы российской армии", – сказал Кириенко.

Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" проходит в столице с 9 по 13 июня. На 61 площадке по всему городу представлены самые яркие победы и достижения, которыми гордится Россия.

24 локации расположены в центре, 18 – в парковых зонах, а также 19 – на традиционных фестивальных площадках, где воссоздадут времена походов Владимира Красно Солнышко и Афанасия Никитина.

В рамках фестиваля состоится 1,5 тысячи часов мастер-классов, около 40 театральных и анимационных мероприятий и свыше 80 спортивных программ.

