"Раскрывая тайны звезд": родная кровь

Люди, родные по крови, не всегда становятся одной семьей. Даже если речь идет о самых близких родственниках – родителях и детях.

Бывает так, что появление ребенка на свет связано не с радостным ожиданием, а с необходимостью сохранить это событие в тайне. Как правило, публичные люди, особенно связанные семейными узами, стараются не афишировать наличие незаконнорожденных детей. А в некоторых случаях и вовсе не общаются с ними. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

