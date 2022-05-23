Пользователи сервиса "Библиотеки Москвы" получат пуш-уведомления о статусе заказа книг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В онлайн-сервисе "Библиотеки Москвы" проявились пуш-уведомления о статусе бронирования книг, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Пуш-уведомления – это современный способ информирования, который используется в сервисах столицы уже не первый год. Теперь этот инструмент доступен и пользователям сервиса "Библиотеки Москвы", – отметили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Уточняется, что уведомления придут сразу после регистрации в библиотеке и оформления читательского билета. Они будут отображаться в мобильном приложении "Госуслуги Москвы". Их отключение доступно в настройках мобильного телефона. При этом на электронную почту и в кабинет читателя в сервисе уведомления продолжат приходить.

На главной странице сервиса существует функция поиска книг, а также интерактивная карта для нахождения ближайшей библиотеки. Список доступных для бронирования книг появится после выбора нужной библиотеки. Заказ будет подготовлен в течение трех дней, после чего также в течение трех суток его можно забрать.

В кабинете читателя будут доступны данные о забронированных книгах или заказах в процессе оформления, а также дата возврата книги в библиотеку. Отмечается, что вернуть издание необходимо в течение 30 дней.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о запуске новых цифровых сервисов для добровольцев на сайте центра "Мосволонтер". По ее словам, в личном кабинете указываются все мероприятия, в которых волонтеры принимали участие. Кроме того, пользователи портала получают персонализированную рассылку с информацией о предстоящих событиях.