"Юмор на все времена": Александр Филиппенко

Выпуск посвящен истории артиста, известного по многочисленным ролям в кино и театре. Александр Филиппенко является актером высшей пробы, актером-легендой и актером-эпохой. Звезда команды КВН легендарного московского физтеха, шестидесятник, знаток классики, блестящий декламатор, и, конечно, звезда театра и кино, сыгравший множество злодеев.

Как складывалась его творческая и личная судьба? Почему влиятельный тесть запретил общаться с женой и как они смогли восстановить отношения? Почему Александр Филиппенко любит голодать и играть злодеев? Об этом – в программе телеканала Москва 24.

