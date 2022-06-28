"The City": сорбеты в столичных ресторанах

Гастрокритик Александр Ильин считает, что самое честное мороженое – сорбет.

В ресторане Niki можно выбрать разные вкусы сорбета, в том числе облепиховый. В ресторане Saiko готовят блюдо из смеси личи с клубникой, а в Sage можно попробовать сорбет с шоколадом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

