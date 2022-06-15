Садовод рассказала, что можно посадить в огороде в середине июня

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Середина июня является благоприятным временем для посадки в огороде огурцов, кабачков, капусты и рядя других культур, рассказала эксперт по цветочным культурам и растениеводству, блогер Марина Патрина "Газете.ру".

"В ближайшие недели вполне допустимо выращивать огурцы. Не поздно даже посеять, где-то через 25–30 дней, то есть в июле, рассаду можно будет высаживать", – рассказала садовод.

По словам эксперта, в июне в открытый грунт сажают и помидоры, для этого лучше выбирать низкорослые, детерминантные, раннеспелые сорта.

Патрина отметила, что первая половина лета является подходящим временем для выращивания капусты. Также сейчас оптимальное время для высадки в открытый грунт кабачков.

"Отлично приживутся зеленый горошек и черная редька", – отметила блогер.

А вот редис и зелень можно выращивать на протяжении всего лета, добавила эксперт.

Ранее председатель общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов рассказал дачникам, которые не успели высадить рассаду, что в июне можно посадить морковь, свеклу, капусту кольраби, огурцы и кабачки.

Он отметил, что также можно вырастить зелень – укроп, базилик, салат и листовую горчицу. Все это можно подсевать все лето и каждую неделю собирать урожай.

