Названа стоимость крыжовника в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, чтобы приобрести крыжовник, можно отправиться на Новочеремушкинский рынок. Ягоды привезли из Крыма и Тамбовской области. Стандартный стакан с крыжовником – 150 рублей, а один килограмм – 1 500 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.