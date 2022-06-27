У автоконцерна "Соллерс Авто" сменился основной акционер

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Компания "Альтер Инвест" выкупила контрольный пакет акций "Соллерс Авто", владеющей в том числе Ульяновским автомобильным и Заволжским моторным заводами. Об этом сообщает пресс-служба автоконцерна.

"ООО "Соллерс Груп", владевшая ранее 76,7% акций ПАО "Соллерс Авто", продала весь принадлежащий ей пакет акций новому владельцу – ООО "Альтер Инвест", – говорится в сообщении.

Уточняется, что акционерами компании станут ключевые топ-менеджеры холдинга. При этом автопроизводитель продолжит свою деятельность с сохранением прежних активов.

Ранее сообщалось, что группа Home Credit продала российским инвесторам долю в размере 49,5% в ООО "Хоум кредит энд финанс банк". Совладельцем банка стал в том числе Иван Тырышкин, чья доля составила 9,91%.

