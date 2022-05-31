Home Credit продал долю 49,5% в ХКФ банке российским инвесторам

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев
Группа Home Credit продала российским инвесторам долю в размере 49,5% в ООО "Хоум кредит энд финанс банк". Теперь ей принадлежит 50,49% кредитной организации, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитической системы "СПАРК".
Совладельцами банка стали Иван Тырышкин, чья доля составляет 9,91%, а также Виолетта Чайка, Дмитрий Чемендряков, Елена Мартыненко и Ибрагим Загидулин. Доли последних составляют по 9,9% соответственно.
Известно, что до этого Home Credit сократил до 50,5% свою долю в микрокредитной организации "Купи не копи". Совладельцами стали те же пять инвесторов. Тырышкин при этом выкупил у группы компанию "Форвард лизинг".
О намерении продать свои банковские активы и дочерние компании в России чешская PPF Group и Home Credit сообщили 17 мая. Тогда же компании объявили о подписании соответствующего соглашения с группой инвесторов во главе с Тырышкиным.
PPF и Home Credit решили продать свои банковские активы в РФ группе инвесторов
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