Home Credit продал долю 49,5% в ХКФ банке российским инвесторам

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев

Группа Home Credit продала российским инвесторам долю в размере 49,5% в ООО "Хоум кредит энд финанс банк". Теперь ей принадлежит 50,49% кредитной организации, сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитической системы "СПАРК".

Совладельцами банка стали Иван Тырышкин, чья доля составляет 9,91%, а также Виолетта Чайка, Дмитрий Чемендряков, Елена Мартыненко и Ибрагим Загидулин. Доли последних составляют по 9,9% соответственно.

Известно, что до этого Home Credit сократил до 50,5% свою долю в микрокредитной организации "Купи не копи". Совладельцами стали те же пять инвесторов. Тырышкин при этом выкупил у группы компанию "Форвард лизинг".

О намерении продать свои банковские активы и дочерние компании в России чешская PPF Group и Home Credit сообщили 17 мая. Тогда же компании объявили о подписании соответствующего соглашения с группой инвесторов во главе с Тырышкиным.

