"Интеррос" приобрел процессинговую компанию UCS

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"Интеррос" приобрел процессинговую компанию United Card Services ("Компания объединенных кредитных карточек"). Об этом сообщается на сайте группы "Интеррос".

Отмечается, что сделку согласовали в Федеральной антимонопольной службе и Банке России.

Компания заявила о планах придать новый импульс развитию сервисов, например, в области интегрированных предложений для бизнеса.

"(Группа "Интеррос" намерена) обеспечить преемственность, стабильность и непрерывность сервисов процессинговой компании для клиентов", – говорится в сообщении.

Ранее "Интеррос" объявила о приобретении 35% акций TCS Group Holding, являющегося головной структурой "Тинькофф". Президент группы "Интеррос" Владимир Потанин пояснил, что компания является долгосрочным инвестором, поэтому заинтересована в сохранении лидирующих позиций группы "Тинькофф" на российском банковском рынке.

