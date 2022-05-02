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Экономика

19:17

"Интеррос" приобрел процессинговую компанию UCS

экономика

Фото: depositphotos/aa-w

"Интеррос" приобрел процессинговую компанию United Card Services ("Компания объединенных кредитных карточек"). Об этом сообщается на сайте группы "Интеррос".

Отмечается, что сделку согласовали в Федеральной антимонопольной службе и Банке России.

Компания заявила о планах придать новый импульс развитию сервисов, например, в области интегрированных предложений для бизнеса.

"(Группа "Интеррос" намерена) обеспечить преемственность, стабильность и непрерывность сервисов процессинговой компании для клиентов", – говорится в сообщении.

Ранее "Интеррос" объявила о приобретении 35% акций TCS Group Holding, являющегося головной структурой "Тинькофф". Президент группы "Интеррос" Владимир Потанин пояснил, что компания является долгосрочным инвестором, поэтому заинтересована в сохранении лидирующих позиций группы "Тинькофф" на российском банковском рынке.

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