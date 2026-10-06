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06 октября, 17:08

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Врач Лукина: наращивание ресниц может создать условия для размножения клещей

Врач рассказала, что в наращенных ресницах могут завестись клещи

Фото: 123RF.com/parilovv

Наращивание ресниц в некоторых случаях может привести к проблемам с кожей век и глазами. Об этом сообщает официальный канал столичного департамента здравоохранения в МАХ со ссылкой на врача-дерматовенеролога, косметолога Московского центра дерматовенерологии Ларису Лукину.

Одним из возможных последствий становится контактный аллергический дерматит на клей. Он может сопровождаться отеком, зудом и покраснением. При появлении такой реакции наращенные ресницы рекомендуют снять как можно скорее.

Кроме того, процедура способна создать условия для более активного размножения микроскопических клещей Demodex. По словам специалиста, некоторые женщины из опасения повредить искусственные ресницы начинают менее тщательно очищать лицо и веки. В результате у основания ресниц могут скапливаться кожное сало, пыль и остатки косметики, что создает благоприятную среду для клещей.

Дополнительным фактором может стать раздражение кожи век из-за клея и искусственных ресниц. Оно способно провоцировать воспаление и мешать нормальной работе желез, участвующих в увлажнении глаз, из-за чего снижаются защитные функции кожи.

На возможные проблемы могут указывать зуд, жжение, покраснение и раздражение век, сухость или ощущение песка в глазах, а также повышенная чувствительность к свету. Среди других симптомов врач назвала слезотечение, отечность век, появление корочек или мелких чешуек у основания ресниц и их обильное выпадение. При таких признаках следует обратиться к врачу для постановки точного диагноза и назначения лечения.

При соблюдении правил гигиены и использовании качественных материалов наращивание ресниц в целом считается безопасной процедурой, однако для профилактики проблем специалист советует ежедневно очищать кожу лица и век, особенно в конце дня.

Если использовались тушь или тени, для удаления косметики можно применять гидрофильное масло или мицеллярную воду. Для области вокруг глаз рекомендуется подбирать специальные средства, например сыворотки или кремы, с учетом показаний и возраста кожи. Также лучше пользоваться отдельными или одноразовыми полотенцами для лица.

Ранее офтальмолог Вера Мурашова предупредила, что сбривание ресниц может привести к травмированию роговицы и ухудшению зрения. По ее словам, после процедуры ресницы могут начать расти неправильно и задевать поверхность глаза, что способно вызвать трихиаз. Еще одним возможным последствием врач назвала кератоконъюнктивит, сопровождающийся болью, светобоязнью и ухудшением зрения.

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