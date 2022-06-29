Новым худруком московского "Гоголь-центра" стал режиссер Антон Яковлев, сообщили в столичном департаменте культуры.

Смена руководства произошла и в других театрах: "Школу современной пьесы" возглавил Дмитрий Астрахан, а в "Современнике" за творческую часть вместо Виктора Рыжакова будет отвечать художественный совет.

В департаменте уточнили, что "новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством ". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

