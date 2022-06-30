Байден "разволновался" и перепутал Швецию со Швейцарией

16:52
Фото: AP Photo/Susan Walsh
Джо Байден, комментируя расширение НАТО, оговорился, перепутав Швецию со Швейцарией, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на пресс-конференции по итогам саммита Альянса. Байден рассказал о телефонных разговорах с лидерами Финляндии и Швеции.
"Глава Швейцарии. Швейцарии, мой Бог, я разволновался из-за расширения НАТО. Швеции", – исправил себя президент США.
Ранее сообщалось, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля. Церемония пройдет с участием глав МИД этих стран. Данный документ становится неотъемлемой частью договора и позволяет стране стать участницей Альянса после ратификации.
Государства НАТО приняли решение пригласить Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Члены НАТО подпишут протокол о вступлении, а затем его ратифицируют парламенты 30 стран. В декларации по итогам первого заседания говорится, что вступление стран в НАТО укрепит их безопасность и сделает Альянс сильнее.
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