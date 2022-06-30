Володин прокомментировал слова Столтенберга о расширении НАТО

Фото: kremlin.ru

У России будет больше границ с НАТО после присоединения к Альянсу Швеции и Финляндии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде одобрили новую Стратегическую концепцию Альянса до 2030 года, в соответствии с которой Россия признается самой значительной и прямой угрозой безопасности его участников.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2023 году военный блок планирует приступить к реализации плана по масштабному усилению готовности сил Альянса в Европе. По его словам, силы НАТО будут сконцентрированы для обороны восточных территорий Альянса. Он уточнил, что их подготовку и финансирование обеспечат разные государства.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры Альянса в этих странах.

