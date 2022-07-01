Москвичам рассказали о сериале "Становление Елизаветы"

Сериал "Становление Елизаветы" – костюмированная драма о Елизавете I, которая позволит погрузиться в атмосферу XVI века со всеми интригами королевского двора.

Сюжет запутанный, как и сама борьба за власть, где братья и сестры зачастую оказываются пешками в руках лордов и регентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

