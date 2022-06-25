"Золотая рыбка": Валентина Талызина

Гостем программы "Золотая рыбка" стала народная артистка РСФСР Валентина Талызина.

Кто давал ей мастер-класс по умению отвечать на колкости? Почему ее внучка Анастасия Талызина не хочет сниматься со знаменитой бабушкой? Кто из ее предков был причастен к государственному перевороту и убийству российского императора? И почему ей приходилось в самолетах выпрашивать газеты у пассажиров?

Об этом и не только Валентина Талызина рассказала Евгению Додолеву.

