"The City": кинотеатры под открытом небом в Москве

В Москве полноценно стартовал сезон кинотеатров под открытым небом. Сходить в такой хотя бы один раз за лето – обязательная программа для любого горожанина.

Ведущая Рената Пиотровски рассказала о нескольких из них. Например, посмотреть кино можно на ВДНХ. Посещение кинотеатра бесплатное. Подробнее – в сюжете проекта The City.