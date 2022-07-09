Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Дружба народов"

16:24
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов", который проходит на ВДНХ.
"Можно сказать, Выставка возвращается к своим историческим корням. В свое время – в 1930–1950 годах – ее создали, чтобы народы обменивались опытом, вдохновлялись культурой друг друга. Были построены великолепные национальные павильоны, которые сегодня стали площадками фестиваля", – написал мэр в своем телеграм-канале.
Собянин отметил, что посетители фестиваля смогут ознакомиться с традициями стран СНГ. Так, в выставочно-торговом центре Казахстана можно обучиться ткачеству, валянию войлока и вышивке.
"Там же пройдет показ коллекций казахских, армянских, киргизских и молдавских дизайнеров одежды", – добавил Собянин.
В павильоне Армении, в свою очередь, пройдет выставка армянских художников, а в Доме культуры ВДНХ – фестиваль национальных театров.
"Ну и, конечно, здесь много музыки и традиционных блюд. Так, рядом с фуд-кортом повара из Узбекистана готовят национальный плов. На все события вход свободный, на некоторые нужна регистрация. Приглашаю вас!" – заключил градоначальник.
Фестиваль национального гостеприимства "Дружба народов" проходит на ВДНХ с 9 по 10 июля. Для посетителей подготовили концерты и шоу, спектакли, мастер-классы, игры, ремесленные и гастрономические ярмарки.
Москвичи и гости столицы могут познакомиться с традициями народов России и других стран СНГ. Главной площадкой фестиваля станет Центральная аллея ВДНХ, на которой расположены павильоны республик СССР.
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