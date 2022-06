"My name is Moscow": Вьетнам

Как в России проходит рыбный день? Кто такие согреватели постелей? Правда ли, что бывшие бандиты теперь занимаются озеленением городов? Действительно ли носок, у которого потерялась пара, стал символом московских холостяков? Для чего некоторые автомобилисты клеят на свои машины изображение чайника? Обо всем этом ведущий телеканала Москва 24 Алехандро расскажет гостю из Вьетнама в новом выпуске шоу "My name is Moscow".