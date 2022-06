"My name is Moscow": Куба

Имеют ли право контролеры будить спящих в транспорте пассажиров? Правда ли, что в России есть службы, которые профессионально устраивают дружеские посиделки для одиноких людей? Действительно ли в Москве можно арендовать старое авто, только чтобы в нем переночевать?

А также какие традиции, связанные с разводом, есть в нашей стране? И способен ли светофор определить чистоту воздуха? Обо всем этом ведущий телеканала Москва 24 Алехандро расскажет гостю из Кубы в новом выпуске шоу "My name is Moscow".