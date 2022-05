Есть в России такая традиция: когда девушка разрывает отношения с молодым человеком и уходит, она забирает все его вещи с собой. Точно есть такая традиция? А правда, что в магазинах можно получить "молоко за вредность" и что танцем вприсядку у нас просто разминают ноги, если они затекли? Все это предстоит выяснить новому герою шоу розыгрышей с иностранцами "My name is Moscow".