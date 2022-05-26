Эксперт рассказала об опасности щекотки для детей

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Щекотка провоцирует сужение кровеносных сосудов у ребенка, заявила врач-невролог Наталья Степаненко.

"Педиатры не советуют щекотать детей до года. Дети, особенно младенцы, чутко реагируют на физический контакт. Щекотание будет небольшим, но все же стрессом для нервной системы", – приводит ее слова "Газета.ру".

Эксперт пояснила, что из-за сужения сосудов, которые поставляют в мозг кислород, происходит учащение сердцебиения, расширение зрачков. Происходит возбуждение нервной системы, а смех является лишь рефлекторной реакцией.

Ранее доцент кафедры психологии образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук назвал изменение эмоционального состояния и поведения ребенка, появление нехарактерных страхов признаками для обращения к психологу.

Эксперт рекомендовал посещать специалиста до появления проблем и делать это на регулярной основе.