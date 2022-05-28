Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В субботу, 28 мая, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. По данным синоптиков, пройдут небольшие и умеренные дожди. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в Москве составит +13...+15 градусов, в Подмосковье – +12...+17 градусов. Ветер подует западного направления с порывами до 15 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%", – говорится в сообщении.

В воскресенье, 29 мая, сохранятся небольшие осадки, температура воздуха повысится до +16...+18 градусов, ветер будет порывистым. 30 мая осадков не ожидается, в этот день в Москве будет потепление до +20...+22 градусов.

Самым теплым днем следующей рабочей недели, по данным метеорологов, станет вторник, 31 мая. Столбики термометров поднимутся до +23 градусов

Календарное лето в столице начнется с грозы, сообщил ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, 31 мая в московском регионе наступит метеорологическое лето, температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов, а ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов.

