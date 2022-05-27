Синоптик рассказал о погоде в первые летние дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Погода в первые дни лета будет напоминать весеннюю, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в беседе с "Общественной службой новостей".

"28 мая в Москве и по области сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. В ночные часы в столице около 6…9 градусов, в Подмосковье – 4…9 градусов тепла, днем не теплее 13…15 градусов в центральной части и от 11 до 16 в районах Московской области", – отметил он.

По словам синоптика, в воскресенье, 29 мая, температура воздуха будет повышаться и составит от 16 до 18 градусов тепла в столице и от 14 до 19 в Подмосковье, а осадки прекратятся.

В понедельник, 30 мая, ожидается солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до 23 градусов тепла в Москве и области. В ночные часы температура поднимется выше +15 градусов, добавил метеоролог.

31 мая и 1 июня погода будет такой же. При этом вероятность осадков во второй половине недели будет крайне низкой, а температура будет колебаться от 21 до 24 градусов тепла.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в предстоящие выходные интенсивность дождей в столичном регионе уменьшится, а температура воздуха начнет постепенно повышаться.

По его словам, в субботу, 28 мая, дневная температура повысится до 15–17 градусов тепла, а на следующий день – до 17–19. Таким образом, на следующей неделе температура преодолеет отметку 20 градусов.

