Москвичам пообещали потепление до 23 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителям столицы пообещали потепление до 23 градусов. Об этом сообщает портал "Метеовести".

"30 мая будет уже без осадков, в этот день потепление до 20–22 градусов. Самым теплым днем следующей рабочей недели будет вторник, 31 мая. В этот день столбики термометров поднимутся до 23 градусов", – говорится в сообщении.

В предстоящую субботу, 28 мая, в столице будет ветрено, также прогнозируется дождь и около 15 градусов тепла. В воскресенье, 29 мая, небольшие осадки сохранятся, температура воздуха повысится до 16–18 градусов, ветер будет порывистым.

Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в июне в европейской части России не ожидается ни экстремального холода, ни экстремальной жары. По его словам, среднемесячная температура воздуха прогнозируется в рамках климатической нормы. Для столицы это порядка 21,7 градуса в дневные часы.

