В Серебряном университете проекта "Московское долголетие" возобновились очные занятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Очные занятия возобновились в Серебряном университете проекта "Московское долголетие".
Пожилые жители столицы могут записаться в группы, реализующие 21 программу по разным направлениям. В их числе:
Учащимися университета в конце обучения по программам профессиональной переподготовки сдаются экзамены, после которых они получают дипломы установленного образца.
Уточняется, что занятия были переведены в онлайн-формат весной 2020 года.
Ранее сообщалось, что летний сезон проекта "Московское долголетие" начнется в столице в мае. Занятия будут проходить в 18 крупных городских парках и более чем 300 парковых территориях. Свыше 30 тысяч жителей столицы старшего поколения получат возможность присоединиться к таким видам активности, как скандинавская ходьба, гимнастика, йога, футбол, настольный теннис, рисование, танцы.
В Москве стартовал летний сезон проекта "Московское долголетие"
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