В Серебряном университете проекта "Московское долголетие" возобновились очные занятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Очные занятия возобновились в Серебряном университете проекта "Московское долголетие".

Пожилые жители столицы могут записаться в группы, реализующие 21 программу по разным направлениям. В их числе:



основы компьютерной графики и видеомонтажа;

литературное творчество;

иностранные языки;

рисование;

москвоведение;

психология.

Дистанционный режим сохраняется для обучения по программам профессиональной переподготовки. Продолжат в онлайн-формате проходить и занятия по общеразвивающим активностям и интеллектуальным клубам. Очные группы планируется открыть в сентябре.

Учащимися университета в конце обучения по программам профессиональной переподготовки сдаются экзамены, после которых они получают дипломы установленного образца.

Уточняется, что занятия были переведены в онлайн-формат весной 2020 года.

Ранее сообщалось, что летний сезон проекта "Московское долголетие" начнется в столице в мае. Занятия будут проходить в 18 крупных городских парках и более чем 300 парковых территориях. Свыше 30 тысяч жителей столицы старшего поколения получат возможность присоединиться к таким видам активности, как скандинавская ходьба, гимнастика, йога, футбол, настольный теннис, рисование, танцы.

